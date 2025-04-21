Молодой москвич пропал после посещения кладбища поздней ночью

В Москве после посещения ночного кладбища пропал молодой человек, имеющий тяжелое заболевание. Об этом стало известно MK.Ru.

Пропажа случилась в ночь на 21 апреля в районе Котляковского кладбища на западе Москвы. Об исчезновении сына заявил его отец. По его словам, они возвращались после посиделок с родными, но вышли из общественного транспорта пораньше, чтобы посидеть на лавочке у водоема в одном из парков, расположенных между станциями Аминьевская и Давыдково. В тот момент часы показывали четыре утра.

Отец рассказал, что ненадолго отлучился, а вернувшись не обнаружил 23-летнего сына. Он уточнил, что парень тяжелобольной и ему может требоваться помощь.

Согласно ориентировке: москвич худой, ростом 160 см, был одет в кепку, серую рубашку с изображением мотоцикла и светло-голубые джинсы. К поискам подключились волонтеры и неравнодушные горожане.

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