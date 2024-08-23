Молодой мотоциклист перевернулся на трассе в Тульской области

Накануне вечером на трассе «Волово-Истленьево» произошло ДТП с участием байкера, сообщает «ТУЛАСМИ» со ссылкой на местную ГИБДД.

Водитель мотоцикла «ИЖ Планета» выехал под ночь 22 августа на трассу Волово — Истленьево, но на 8-м километре не справился с управлением. Двухколесный транспорт перевернулся, молодой человек получил травмы. С ними туляка госпитализировали в ближайшее медучреждение.

Тульская Госавтоинспекция отметила, что водитель не имел прав на управление мотоциклом. Транспорт не был зарегистрирован. После восстановления байкера будут выяснять подробности случившегося.

Ранее сообщалось, что число аварий с участием мотоциклов увеличилось в Подмосковье.