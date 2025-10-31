Жительница Химок Елена Тараненко завоевала титул «Мама года — 2025» в финале всероссийского конкурса красоты «Мисс и Миссис Россия Земля — 2025». Мероприятие проводилось ярко и при высокой конкуренции. Об этом сообщает REGIONS.

В борьбе за корону участвовали 17 представительниц из Санкт-Петербурга, Москвы, Донецка, Луганска и других городов России, причем химчанка стала единственной участницей от Московской области. Молодая мама 11-месячной дочери продемонстрировала жюри уникальное сочетание качеств: четыре высших образования, степень аспиранта, членство в Молодежном парламенте Химок и творческие способности — она пишет стихи, играет на фортепиано и сочиняет музыку.

Конкурсная программа длилась четыре дня и включала дефиле в национальных костюмах, вечерних нарядах, творческие номера и испытание навыками публичных выступлений. Ключевым моментом для Елены стало исполнение авторской песни «Моя Россия» в сопровождении детей из центра «РостОк», которое сопровождалось видеорядом с панорамами Химок и российских пейзажей.

«Это очень сложный, серьезный конкурс. Он требовал большой подготовки и упорного труда непосредственно на финале. Моя задача была выступить достойно, и я с этим справилась. С гордостью буду носить это звание и нести ценности семьи и материнства, ведь у меня большая аудитория единомышленников разных возрастов», — поделилась с REGIONS Елена.

Конкурс показал наглядно: совмещение активной социальной позиции, профессионального роста и семейных ценностей становится новой моделью для подражания, особенно среди молодых родителей, стремящихся к многогранной самореализации.

Ранее сообщалось, что химчанка Елена Тараненко представит область на конкурсе «Мисс и Миссис Россия Земля — 2025».