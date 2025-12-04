Молодой приезжий из США стал гражданином России после долгого ожидания

Уроженец Нью-Йорка Александр Луцик, долгое время мечтавший о жизни в России, наконец получил заветный паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом пишет RT .

Документ был вручен 23-летнему американцу в миграционной службе после того, как издание RT обратилось с запросом в МВД по поводу затянувшегося рассмотрения его заявления. Молодой житель Нью-Йорка мечтал жить в РФ, и документы ждал с особым нетерпением. Его решение переехать сразу после окончания университета в США было осознанным и основанным на личных впечатлениях. По словам самого Луцика, он чувствует себя более безопасно именно в России.

«Буду трудиться, работать. Хочу накопить деньги на квартиру — пока в мыслях такие базовые вещи», — рассказал Александр.

Он подчеркнул, что без российского гражданства не видел возможности полностью погрузиться в культуру и общество и реализовать свою цель — полноценно жить в России.

