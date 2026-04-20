С матери пропавшего в Иране россиянина потребовали огромный выкуп

Российский тревел-блогер Сергей Черемисинов пропал в Иране в январе 2026 года. Четвертый месяц родные не знают, где он и что с ним. Неизвестные уже предлагали матери выкуп за его освобождение — миллион рублей криптовалютой. Официального ответа от иранских властей до сих пор нет. Подробности о ситуации по крупицам собрал канал RT .

30-летний Сергей Черемисинов — опытный путешественник. Он передвигается автостопом, живет у знакомых и зарабатывает на жизнь своим блогом. В Иран мужчина прибыл из Афганистана, остановился у приятеля в Ширазе, а дальше планировал отправиться в Ирак. С матерью Татьяной Любимовой блогер последний раз созванивался в декабре 2025 года.

В январе в Иране начались беспорядки. Сергей в тот момент находился в Ширазе. Последнее видео в его блоге длится всего несколько минут. На кадрах видно: к блогеру подходят двое в штатском и начинают расспрашивать о съемке. Запись обрывается. С 7 января — ни одного сообщения, ни одного звонка.

Мать блогера рассказала RT, что ничего криминального сын не снимал. На двух видео действительно видны какие-то вертолеты, и Сергей использовал нарезку из новостей о волнениях в стране. Но в последнем ролике он говорит буквально два слова — и запись прерывается.

19 февраля Татьяне Любимовой написал незнакомый номер. Некий молодой человек утверждал, что сидел в ширазской тюрьме вместе с Сергеем. Он заявил: для выхода сына на свободу нужно заплатить 15 тысяч долларов (больше миллиона рублей) криптовалютой.

Женщина, у которой на иждивении мать-инвалид, такой суммы не нашла. Да и к самому предложению отнеслась скептически. Когда она начала расспрашивать об условиях содержания и здоровье сына, собеседник замолчал и сказал, что «пытается все это забыть». Аналогичное предложение о выкупе поступило и от некоего коллеги Черемисинова по блогерской деятельности.

Родственники пропавшего обратились в посольство России в Тегеране. Дипломаты подтвердили: по их информации, Сергей Черемисинов был задержан правоохранительными органами Ирана в Ширазе. Посольство направило запрос иранской стороне с просьбой сообщить причины и обстоятельства ареста и обеспечить консульский доступ. Ответа до сих пор нет.

Мать блогера также обратилась к RT с просьбой помочь узнать судьбу сына. Знакомая Сергея, тревел-блогер Анастасия, призвала осветить ситуацию в СМИ. Девушка подчеркнула: публичность может способствовать ускорению реакции официальных органов и прояснению обстоятельств дела. RT уже направил в МИД РФ запрос с просьбой помочь установить местонахождение российского гражданина и поспособствовать его скорейшему возвращению на Родину.

