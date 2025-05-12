Молодой туляк на Mercedes протаранил опору ЛЭП

В Туле произошла ночная авария, в ходе которой пострадали люди. Подробности со ссылкой на областное ГАИ сообщают «Тульские известия».

ДТП случилось 11 мая в 01:30 на улице Каракозова. Водитель 2008 года рождения на дорогостоящей машине не справился с управлением, а затем наехал на опору линии электропередачи, протаранив ее. Столкновение было жестким: пострадал и сам молодой водитель, и его пассажир.

Все были госпитализированы в медицинское учреждение. Выяснили, что у подростка не было прав на вождение машиной.

Ранее в Чехове Мособласти водителя, который устроил смертельное ДТП с 17-летним мотоциклистом, заключили под стражу.