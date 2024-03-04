Молодой ученый из Дубны стал обладателем сертификата программы «Социальная ипотека»

Ученый из Дубны Иван Соколов смог приобрести двухкомнатную квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Мужчина работает младшим научным сотрудником в ММО «Объединенный институт ядерных исследований». А его стаж составляет уже около 7 лет. Как признается, его тяга к науке неудивительна — он вырос в семье педагогов.

Получив предложение принять участие в программе «Социальная ипотека», Ивану вскоре пришлось выбирать между новостройками и вторичным рынком. Примечательно, что сначала они рассматривали «вторичку», однако не успели: все понравившиеся варианты скупили. Поэтому они и обратили внимание на новые дома и не пожалели. Взяли «двушку». В районе развитая инфраструктура, все близко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к новому учебному году в Подмосковье капитально отремонтируют сорок две школы и двадцать три детских сада.