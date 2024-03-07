18-летний Никлас Маттеи из немецкого Грефенхайнихена «стучит» на своих соотечественников и пишет на них доносы о правонарушениях. Молодой человек считает, что выполняет свою миссию не хуже полиции, пишет Bild.

Маттеи одевается в яркую жилетку, садится на велосипед и разъезжает по родному Грефенхайнихену в поисках нарушителей. В поле зрения часто попадают люди, которые неправильно паркуются. В общей сложности молодой блюститель порядка написал 4227 доносов на земляков. Это 8% населения города, который теперь ненавидит Маттеи. Многие оскорбляют его прямо в лицо.

Сам парень признается, что ему не страшно и не обидно. Он продолжит выполнять свою миссию. При этом отчитывает немец даже правоохранителей. Недавно он сделал им замечание за грязный номер машины.

Примечательно, что против деятельности Маттеи выступает и бургомистр Грефенхайнихена. На одном из карнавалов он написал плакат, где высмеял земляка.

Ранее сообщалось, в Совфеде дали оценку действиям Армении, где захотели убрать российских пограничников из аэропорта.