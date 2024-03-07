В Совфеде дали оценку действиям Армении по ситуации с погранпереходом в аэропорту «Звартноц»

Первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации России Виктор Бондарев выразил серьезные опасения относительно возможного вывода российских военных из Армении, предупредив об эскалации напряженности в регионе.

На личной странице в одной из соцсетей он подчеркнул, что Еревану не следует даже размышлять о таком шаге.

Согласно заявлению Бондарева, вывод российских войск может быть расценен как недружественный акт, и он связывает его с возможным влиянием западных политиков на премьера Армении Пашиняна. По мнению зампреда оборонного комитета, западные политики обещают Пашиняну европейскую интеграцию и защиту от Азербайджана, что может создать дополнительные напряженности в регионе.

Недавние заявления из Армении о требовании к России покинуть пограничный пункт аэропорта «Звартноц» также вызвали волну обсуждений. Бондарев отметил, что это решение уже продумано и сформировано, но Россия обязана уважать его.

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