Молодому водителю грозит 7 лет за смерть двух подруг в иномарке

В Прокопьевске Кемеровской области возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, произошедшего 24 июля. Как сообщает VSE42.Ru , молодой водитель может лишиться свободы на срок до семи лет.

По предварительным данным, 23-летний водитель Toyota Corolla не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части и врезалась в опору ЛЭП. В момент аварии в автомобиле находились четыре человека. Две пассажирки 18 и 23 лет, сидевшие на заднем сиденье, погибли на месте. Владелица автомобиля сидела впереди, но отделалась травмами.

Согласно информации полиции Кузбасса, молодой человек, находившийся за рулем, получил водительское удостоверение всего несколько месяцев назад. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв в момент ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

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