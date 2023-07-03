Молодую девушку после удушья, вызванного простудой, спасли в Подмосковье

Двадцатидвухлетнюю девушку с болью в горле и затрудненным дыханием спасли врачи в ЛОР-отделении Подольской больницы. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Специалисты провели обследование, которое выявило у пациентки острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани. Данное состояние возникло вследствие простудного заболевания.

Заведующий ЛОР-отделением Артем Гербергаген подчеркнул, что во время операции у пациентки произошла остановка дыхания. Ей оперативно провели коникотомию, и установили дыхательную трубку. Вторым этапом пациентке вскрыли абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили трубку. На данный момент девушка чувствует себя хорошо, и в скором времени она будет выписана.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье постоянно совершенствуются меры поддержки врачей.