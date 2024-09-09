Церемония прощания с Масляковым состоится в «Планете КВН» 11 сентября

Церемония прощания с Александром Масляковым состоится в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщил ТАСС.

«Прощание с Александром Васильевичем запланировано на 11 сентября в концертном зале «Планета КВН». Захоронение — на Новодевичьем кладбище», — говорится в сообщении.

Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Похороны Александра Васильевича состоятся на Новодевичьем кладбище — одном из самых престижных и известных мест захоронения в России, где покоятся многие выдающиеся деятели культуры и науки.

Карьерный путь Маслякова начался в 1961 году, когда он впервые стал ведущим КВН. С тех пор его голос и манера ведения стали неотъемлемой частью передачи.

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