Молодые и социальные предприниматели из Подмосковья смогут пройти обучение в школе

В Подмосковье пройдет бесплатная обучающая программа «Школа предпринимательства», в которой могут принять участие молодые и социальные предприниматели региона, планирующие подать заявку на получение гранта. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что прохождение обучения является обязательным условием для получения этой поддержки. Участникам программы расскажут об оптимизации бизнес-процессов за счет внутреннего аудита, исследования рынка конкурентов и не только. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Отметим, что организаторам обучения является областной центр «Мой бизнес», созданный в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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