Молодые люди принесли извинения после сожжения Библии на Ставрополье

Молодые люди из ставропольского Новоалександровска принесли публичные извинения после сожжения Библии. Видеоматериал, на котором запечатлены их извинения разместил губернатор региона Владимир Владимиров в своих социальных сетях .

В данном видео один из сжегших Библию извинился перед всеми верующими, которых он обидел своим поступком. Он заявил о своем раскаянии и пообещал больше так не поступать. Второй фигурант также признал вину и раскаялся за содеянное, заверив, что больше подобное не повторится.

В свою очередь губернатор в подписи к публикации подчеркнул, что просить прощения – это важно. Тем не менее «словами не отменишь сделанного», добавил он. По словам Владимирова, свою жизнь и жизни своих семей молодые люди уже успели испортить данным поступком. Губернатор призвал вынести из данного случая урок для всех и учить ближних уважению традиций и культуры.

Ранее сообщалось о задержании подростков, сжегших Библию на Ставрополье.