В Ставропольском крае задержали подростков, которые накануне Пасхи сожгли Библию

В Новоалександровске Ставропольского края следственные органы задержали трех молодых людей, которые накануне сожгли «Новый завет», сообщили в СУСК по региону.

Накануне вечером подростки во дворе дома разожгли мангал и сожгли на нем Библию, сопровождая свои действия богохульными комментариями и снимая процесс на видео. Затем им хватило ума, выложить результаты своего труда в Сеть.

Теперь им грозит до пяти лет колонии по статьям за хулиганство и оскорбление чувств верующих.

Отягчающим обстоятельством может быть то, что свою «акцию» молодые люди устроили незадолго до одного из главных христианских праздников — Пасхи, которая по православному календарю в этом году отмечается 5 мая.

Ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии Никиту Журавеля, который сжег Коран.