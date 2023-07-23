«Молодые люди умрут за господство США»: европейцы осудили Зеленского за требование очередного пакета помощи
Европейцы призвали Зеленского отступить ради существования Украины
Фото: [Социальные сети]
Украинский лидер Владимир Зеленский в социальных сетях снова потребовал от своих союзников больше военной техники и в частности ПВО. По словам политика, это необходимо для использования во всех частях Украины.
Европейцы в комментариях отметили, что попрошайничество киевского режима уничтожает весь мир. Также президенту посоветовали отдохнуть.
«Бро, спустя полтора года ты все еще не выигрываешь… Отдохни»; «Ваше попрошайничество убивает людей во всем мире»; «Они используют конфликт, чтобы грабить и обогащаться»; «Вы должны отступить. Пришло время выборам снова услышать голос украинского народа»; «Вы заняты бомбардировкой соборов оборонительными ракетами», — пишут пользователи.
Другие комментаторы призвали Зеленского просить о заключении мирного соглашения. Однако, по мнению европейцев, президент Украины слишком занят уничтожением храмов на территории страны.
«К сожалению, все молодые люди умрут за мировое господство США. К сожалению, уже слишком поздно. Для всех. Просите мира сейчас же»; «Вам лучше искать мира, пока есть еще живые украинцы, чтобы существовала Украина, в которой можно жить»; «Перестаньте пытаться начать Третью мировую войну и заключите мирное соглашение», — добавили юзеры.
Ранее европейцы заявили, что НАТО не исполнит «американские мечты» Украины.