«Молодые люди умрут за господство США»: европейцы осудили Зеленского за требование очередного пакета помощи

«К сожалению, все молодые люди умрут за мировое господство США. К сожалению, уже слишком поздно. Для всех. Просите мира сейчас же»; «Вам лучше искать мира, пока есть еще живые украинцы, чтобы существовала Украина, в которой можно жить»; «Перестаньте пытаться начать Третью мировую войну и заключите мирное соглашение», — добавили юзеры.