Украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях опубликовал пост, в котором в очередной раз заявляет про «русское зло». Политик пообещал устроить возмездие, а также поблагодарил своих союзников за поддержку.

Европейцы в комментариях к публикации напомнили Зеленскому, что произошедшее с храмом в Одессе — последствия использования списанного Америкой ПВО.

«Использовать списанную ПВО и потом плакать о последствиях… Это все равно, что водить старую машину без тормозов, а потом удивляться, почему она остановилась в доме соседей»; «Больше похоже на неудачную украинскую ПВО, но уверен, что ты продолжаешь играть свою роль актера. Ты отлично справляешься с ролью массового убийцы и террориста», — отмечают комментаторы.

Некоторые юзеры подчеркнули, что Украина может спасти свое будущее только путем капитуляции и просьб о мире.

«Выживание Украины может быть обеспечено только вашей капитуляцией. Никакая военная помощь НАТО не осуществит ваши американские мечты»; «То же самое произошло с Ираком, Афганистаном, Ливией и Сирией. Каждый получит свой хлеб»; «Просто продолжайте эскалацию с вашими западными партнерами»; «Просите о мире, вместо того, чтобы подливать масло в огонь», — пишут пользователи.

Ранее украинцы заявили, что не простят Зеленского за кровь на его руках.