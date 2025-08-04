Молодые пироманы устроили опасное фаер-шоу посреди улицы

В Новокузнецке на аллее подростки доигрались с огнем и случайно устроили пожар, пишет sibdepo.ru. Молодые люди пытались скрыть свое участие в опасных играх, но вскоре на них вышла полиция.

Огненный инцидент случился на аллее 11 Гвардейской Армии. Двое 17-летних парней устроили опасное фаер-шоу. Установили, что подростки нашли бутылку с неизвестной горючей жидкостью и один из них решил поджечь пары. Пламя мгновенно вспыхнуло, а испуганные юноши бросили горящую емкость и убежали.

Полиция установила личности хулиганов — оба учатся в местном техникуме. На одного из них составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, где решат вопрос о дальнейшем наказании.

Ранее сообщалось, что оставшаяся без денег девушка устроила пожар на торговых рядах.