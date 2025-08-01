Оставшаяся без денег девушка подожгла торговые павильоны

В Тольятти завершено расследование поджога, где исполнителем оказалась молодая жертва телефонных мошенников. Об этом сообщает sovainfo.ru.

В конце июля местные правоохранители зафиксировали возгорание двух торговых павильонов. После анализа записей с камер наблюдения и опросов свидетелей удалось вычислить и задержать поджигательницу. Ей оказалась 20-летняя жительница города, которая действовала по указанию аферистов.

Как выяснилось, девушка сначала перевела злоумышленникам все свои сбережения, а затем, поверив обещаниям вернуть деньги, согласилась на поджог. Используя канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, она устроила пожар. Ожидаемого возврата средств «пироманка» от мошенников так и не дождалась.

По факту поджога было возбуждено уголовное дело. Сама исполнительница находится под подпиской о невыезде. Отдельно расследуется мошенническая схема, жертвой которой она стала.

Ранее сообщалось, что подростков из Кузбасса отправили в колонию за диверсии на железной дороге.