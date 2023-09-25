Молодые предприниматели Подмосковья подали свыше ста заявок на получение грантов

Предприниматели Московской области в возрасте от 14 до 25 лет подали 101 заявку на получение гранта на общую сумму 49,9 миллиона рублей. Об этом сообщила зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«Молодые предприниматели могут претендовать на получение грантов размером от 100 до 500 тысяч рублей. <…> Прием заявок продлится до 3 октября», — сказала Екатерина Зиновьева.

В ведомстве уточнили, что грант можно будет направить на затраты по аренде, ремонту нежилого помещения, приобретение оборудования и не только. Узнать подробности и подать заявку на получение гранта можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.