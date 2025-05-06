Молодые семьи из Белгородской области получат по 300 тыс. руб. за третьего и последующих детей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о новых мерах поддержки молодых семей региона, направленные на стимулирование рождаемости и укрепление демографической ситуации. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте губернатора и правительства региона.

Одним из ключевых нововведений стало увеличение государственной выплаты — теперь семьи, где рождается третий и последующий ребенок, смогут получить по 300 тыс. руб.

По словам Гладкова, эта инициатива распространяется на семьи, в которых дети появятся после 1 января 2025 года. Планируется, что в нынешнем году около тысячи семей смогут воспользоваться этой льготой.

«Конечно, очень хотелось бы, чтобы многодетных семей у нас становилось как можно больше. И мы благодарны федеральному Правительству за такое правильное решение и хорошую финансовую поддержку людей, которые планируют развитие своей семьи, а значит, нашей большой страны», — отметил Гладков.

Помимо этого, особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции (СВО) — для них предусмотрена единовременная выплата в размере 50 тыс. рублей за рождение ребенка. В 2024 году в семьях участников СВО родилось 360 детей, подчеркнул глава Белгородской области.

Также с нового учебного года для многодетных семей с тремя и более детьми введена новая мера материальной поддержки — по 10 тыс. руб. на приобретение школьной и спортивной формы. Ранее эта мера распространялась только на первоклассников и детей участников СВО, а теперь охватывает более широкую категорию семей.

Ранее издание Metro сообщило, что 100 детей отравились, пообедав змеиным мясом в индийской школьной столовой.