Момент объявления Левитаном победы в ВОВ воссоздали на видео

Юрий Левитан вошел в историю как доверенное лицо Сталина, а также талантливый диктор Всесоюзного радио Госкомитета СМ СССР. Только ему верховный главнокомандующий доверял зачитывать приказы и важные новости, особенно в ходе Великой Отечественной. Голос этого советского диктора знал каждый в стране и за ее пределами.

Именно Левитан зачитал самое главное для мира сообщение об окончании войны. В сети существуют ролики черно-белого формата, где записан этот момент. Однако его захотели улучшить, воссоздав более живую и цветную версию с помощью нейросетей. На ролике сохранена старая атмосфера и получение Левитаном письма с объявлением, которое вскоре услышали по радио.

Напомним, 8 мая 1945 года Германия подписала акт о капитуляции, признав поражение. Официально страна сдалась в конфликте в 00:43 мск 9 мая. Юрий Левитан зачитал акт и объявил о конце ВОВ в 21:50. Сразу же после этого времени в Москве запустили победный салют.

Ранее сообщалось, что сотни жителей ФРГ и Австрии рассказали про истинное отношение к СССР.