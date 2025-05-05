Сотни жителей ФРГ и Австрии прислали RT письма, где поделились воспоминаниями и семейными рассказами про СССР, гражданскую позицию и отношение к разгрому нацизма.

Участники памятного проекта рассказали, как рушились крепкие стереотипы о «страшных русских», а также поделились историями, передаваемые семьями от поколения к поколению. Раскрыли, как нарушали вещи, навязанные геббельсовской пропагандой.

Многие участники проекта из-за рубежа также вспомнили, как на самом деле встречали солдат-освободителей в Берлине. По их словам, многие помнят про доброту и отзывчивость русских солдат, образ которых пытаются исказить в настоящее время.

Ранее сообщалось, что снимки встречи Красной армии и бойцов США «оживили» с помощью нейросетей.