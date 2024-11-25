Момент падения грузового самолета в Вильнюсе попал на видео
В Сети распространилось видео с моментом падения грузового самолета в Вильнюсе
Фото: [pxhere.com]
В СМИ распространилось видео с моментом падения грузового самолета Boeing 737 компании DHL. Кадры авиакатастрофы опубликовал телеканал «РЕН ТВ».
На кадрах видно, как воздушное судно, подготавливаясь к посадке в аэропорту Вильнюса, внезапно начало снижаться и в результате рухнуло. На видеозаписи запечатлена яркая вспышка света, за которой последовал взрыв.
Падение самолета привело к частичному разрушению здания, а также сильному пожару, который вспыхнул на месте крушения. Благодаря оперативным действиям спасателей жильцы близлежащих квартир успели эвакуироваться и избежать серьезных травм.
Известно, что из четырех членов экипажа один погиб, один был серьезно ранен. Судьба еще одного остается неизвестной.
Полиция Литвы активно занимается расследованием причин крушения и планирует собрать все необходимые сведения в течение недели. Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил о том, что рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможность теракта.
Ранее власти Литвы назвали предварительную причину крушения самолета DHL. Отмечалось, что причиной падения могла стать техническая неисправность.