Момент падения грузового самолета в Вильнюсе попал на видео

На кадрах видно, как воздушное судно, подготавливаясь к посадке в аэропорту Вильнюса, внезапно начало снижаться и в результате рухнуло. На видеозаписи запечатлена яркая вспышка света, за которой последовал взрыв.

Падение самолета привело к частичному разрушению здания, а также сильному пожару, который вспыхнул на месте крушения. Благодаря оперативным действиям спасателей жильцы близлежащих квартир успели эвакуироваться и избежать серьезных травм.

Известно, что из четырех членов экипажа один погиб, один был серьезно ранен. Судьба еще одного остается неизвестной.

Полиция Литвы активно занимается расследованием причин крушения и планирует собрать все необходимые сведения в течение недели. Глава Департамента государственной безопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил о том, что рассматриваются различные версии произошедшего, включая возможность теракта.

Ранее власти Литвы назвали предварительную причину крушения самолета DHL. Отмечалось, что причиной падения могла стать техническая неисправность.