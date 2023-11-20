Момент сбития вражеского боевого дрона в подмосковной Электростали попал на видео

Видео публикует в сети Mash. В ходе звукоряда слышно, как по вражеской цели в небе над Электросталью отрабатывает российские силы ПВО.

Отмечается, что украинских беспилотный аппарат рвался к Москве с востока. БПЛА предпринял несколько попыток обойти зоны противовоздушной обороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силами ПВО под Москвой вечером воскресенья, 19 ноября, был осуществлен перехват украинского беспилотного аппарата самолетного типа.

Напомним, как посетовали американские журналисты, средства РЭБ россиян глушат и вынуждают украинские дроны и ракеты разбиваться, нет долетая до целей