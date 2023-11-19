Момент уничтожения беспилотника ВСУ над Горьковским шоссе попал на видео

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали момент попадания ракеты российских средств ПВО в летевший к Москве украинский боевой дрон. Вспышка в небе в момент попадания ракеты во вражеский БПЛА четко видна в небе.

Как следует из картинки в соцсетях, дрон был сбит аккурат над Горьковским шоссе в районе поселка Монино в в Богородском округе Подмосковья. В это время на федеральной трассе движение не было таким оживленным, как в дневные часы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал в своем аккаунте в соцсетях об очередной попытке ВСУ атаковать Москву при помощи беспилотника. Инцидент произошел в районе полуночи, 19 ноября.

По предварительной информации, автомобили и люди не пострадали. Участок федеральной трассы в указанном районе перекрыт в настоящее время экстренными службами. В обе стороны скапливается внушительный затор.