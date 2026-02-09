«Монашка» в шоколаде: в России назревает крупный скандал из-за одного пункта в кондитерской карте

Председатель движения «Россия Православная» и депутат Михаил Иванов публично обвинил сеть ресторанов в оскорблении чувств верующих. Поводом для критики стало название одного из десертов в меню заведения — «Шоколадная монашка».

В разговоре с журналистами Life.ru Иванов заявил, что такое наименование блюда является прямым оскорблением для православных христиан и свидетельствует о глубоком духовном кризисе в обществе. По его мнению, это не просто неудачная коммерческая фантазия, а сознательный удар по многовековым основам духовной жизни народа.

Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой, подчеркнул общественный деятель. Он потребовал от руководства убрать спорный десерт из меню, чтобы не допускать дальнейшего, по его выражению, кощунственного отношения к религиозным символам и понятиям. В своем заявлении Иванов также связал данный инцидент с более широкой проблемой снижения уровня уважения к традиционным ценностям в публичном пространстве.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке опровергли слухи о минировании аэропорта и ЧП.