Monde: прокуратура Парижа хотела, чтобы залог Дурову составлял 20 млн евро

Вечером 28 августа основателя популярного мессенджера Telegram отпустили под залог в размере 5 млн евро. Теперь Дурову запрещено покидать территорию Франции. Также ему необходимо отмечаться в полиции дважды в неделю. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иностранное СМИ.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа. Во Франции ему предъявили обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях, за которые его могут приговорить к 10 годам тюремного заключения.

Парижская прокуратура первоначально требовала, чтобы Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, внес залог в размере 20 млн евро для освобождения под залог. Однако судья в итоге снизил сумму залога до 5 млн евро.

На данный момент предполагаемое состояние Дурова составляет от 9 до 15,5 млрд долларов. Однажды он заявил, что его ежегодная зарплата составляет всего 1 дирхам ОАЭ (25 рублей).

Также французские власти считают, что задержание Дурова принесло результаты. Недавно он сообщил об обновлении политики конфиденциальности Telegram, которая теперь позволяет передавать IP-адреса и номера телефонов нарушителей властям. Это связано с тем, что у Европола накопилось более 10 тысяч нерассмотренных дел, связанных с организованной преступностью, из-за отсутствия сотрудничества со стороны Telegram.

Ранее депутат Хинштейн выразил надежду, что Telegram станет раскрывать преступников российским силовикам.