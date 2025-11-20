Монголия закроет границу с Россией в честь Чингисхана и республиканских праздников

Госграница Монголии будет частично закрыта для россиян 21 и 26 ноября в связи с государственными праздниками. В эти дни большинство автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на российско-монгольской границе не будут функционировать. Работа сохранится только на нескольких ключевых переходах, включая автомобильный пункт «Кяхта» и железнодорожный «Наушки» в Бурятии, пишет « Коммерсантъ ».

По информации Управления пограничной службы Монголии, закрытие коснется также большинства переходов на границе с Китаем. Международный аэропорт имени Чингисхана в Улан-Баторе будет работать в обычном режиме. Всего в Монголии функционирует 27 автомобильных, шесть железнодорожных и шесть воздушных пунктов пропуска. На границе с Россией располагается 16 из них, из которых восемь автомобильных и два железнодорожных будут частично закрыты.

Страна отмечает 860-летие со дня рождения Чингисхана 21 ноября, а 26 ноября — День провозглашения Монголии. Местные власти рекомендуют планировать поездки заранее и учитывать сокращенный график работы погранпереходов.

