Монолитные работы на уровне первого этажа здания бассейна ведут в реабилитационном центре «Ясенки»

В центре реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское (Новая Москва) продолжается строительство бассейна. Сейчас рабочие ведут монолитные работы на уровне первого этажа здания. Об этом заявили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Напоминаем, что строительство бассейна ведется при поддержке губернатора и Правительства региона. Так, на объекте трудятся почти тридцать человек, а также задействовано две единицы стройтехники. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания, устройство наружных инженерных сетей.

В составе блока бассейна разместятся основная чаша, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проектом предусмотрен теплый переход с первого этажа основного здания (лечебный корпус) к блоку бассейна. Примечательно, что завершить все работы планируется до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье активно участвует в оказании помощи жителям Курской области.