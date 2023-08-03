Монолитные работы завершаются в детском саду в Лобне

В микрорайоне Катюшки в Лобне продолжают возводить новое дошкольное учреждение, рассчитанное на триста тридцать воспитанников, сообщили в региональном Минстройкомплекса.

В настоящее время на площадке задействовано полсотни рабочих и пять единиц техники. Со следующей недели подрядчик планирует приступить к кровельным работам, устройству инженерных сетей, а также монтажу окон. Ожидается, что первых малышей дошкольное учреждение примет уже в сентябре 2024 года.

Ранее в начале этой недели в ходе традиционного совещания губернатора Андрея Воробьева с правительством региона и главами округов стало известно, что свыше ста школ откроются в регионе к новому учебному году.