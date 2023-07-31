Свыше ста школ откроются в Подмосковье к новому учебному году

Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев рассказал о большой программе реализации строительства и капитального ремонта школ в Подмосковье. В этом году запланирован ввод 166 объектов образования: школ (100), детских садов (58) и колледжей (8). Из них 129 откроются к 1 сентября.

«1 сентября не за горами, начало учебного года — всегда волнительный день, каждый это знает по себе. Что беспокоит, и где — на это нужно главам обратить внимание», — сказал губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с правительством региона и главами округов по ВКС.

По данным Локтева, шесть школ на 2125 мест уже готовы к открытию. Две из них в Красногорске: в пос. Глебовский в ЖК «Митино парк», еще две школы — в Коломне, а также в Мытищах и Рузском округе. Оставшиеся школы в высокой степени готовности, идет расстановка оборудования. Во всех школах просторные классы, IT-полигоны, библиотеки с медиатекой и актовые залы с музыкальным оборудованием.

Также к началу учебного года откроются и три образовательных кластера, добавил министр. В Долгопрудном на базе физтех-лицея им. Капицы, в Одинцовском округе на базе гимназии им. Примакова, в Истре на базе технолицея им. Долгих.

Ранее Андрей Воробьев сообщил об увеличении числа социальных предпринимателей в регионе.