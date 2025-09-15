«Монстра» оправдали: на свободу выходит предполагаемый убийца малолетней девочки

Немец Кристиан Брюкнер, считающийся главным подозреваемым в деле об исчезновении трехлетней Мадлен Макканн в 2007 году, на этой неделе выйдет на свободу из тюрьмы в городе Зенде близ Ганновера. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что освобождение Брюкнера стало возможным после того, как в июне 2025 года провалилась последняя масштабная операция по поиску останков девочки с применением передового георадара.

Однако правоохранительные органы Великобритании и Германии не оставляют попыток доказать причастность Брюкнера к исчезновению ребенка. Представитель столичной полиции Великобритании Марк Крэнвелл официально подтвердил, что немец остается подозреваемым и за его жизнью после освобождения будет установлено круглосуточное наблюдение. Сам мужчина демонстративно отказался от контакта со следователями Скотланд-Ярда, пользуясь своим правом не свидетельствовать против себя.

Криминальная биография Брюкнера включает множество эпизодов. Еще в 90-е годы он был судим за кражи со взломом. В 2016 году его осудили за преступление против ребенка, но вскоре отпустили по УДО. После этого он был экстрадирован из Италии в Германию для отбывания наказания за изнасилование. Полиция также подозревает его в нападении на ирландскую женщину в Португалии.

Интерес следствия к Брюкнеру в деле Макканн возник в 2017 году после заявления его знакомого о том, что немец признался в убийстве девочки. Кроме того, было установлено, что его телефон в ночь исчезновения находился в районе курорта Прайя-да-Луш. При обыске у него обнаружили коллекцию жестких дисков и игрушечное ведерко, однако прямых доказательств, связывающих его с преступлением, найти не удалось. Освобождение Брюкнера не означает закрытие дела. Скотланд-Ярд рассчитывает, что на свободе он допустит ошибку, которая приведет к появлению неопровержимых улик.

