Монтаж металлоконструкций пролетного строения стартовал на разворотной эстакаде между Каширским шоссе и А-105

Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций пролетного строения строящейся разворотной эстакады между Каширским шоссе и федеральной трассой А-105 в Ленинском округе, масса металлоконструкций в общей сложности будет составлять около 250 тонн. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Также продолжается строительство транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе, в составе которой возводятся два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, стройготовность данных транспортных объектов составляет 60%. Движение по развязке и разворотной эстакаде планируют открыть в конце 2024 года. Это позволит водителям экономить в пути до 20 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.