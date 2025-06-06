Море, соль и ПВО: как живут курорты Азовского моря после возвращения в Россию

Спецкор KP.RU Юлия Андриенко проверила на себе, каково сейчас путешествовать по освобожденному побережью Азовского моря. Она рассказала, стоит ли туристам ехать отдыхать на это направление.

300 километров песчаных пляжей, целебные грязи и вода, прогревающаяся уже в мае – северное побережье Азовского моря, вернувшееся в состав России, могло бы стать идеальным местом для бюджетного отдыха. Однако, как отмечает спецкор, пока эти места напоминают спящего гиганта – потенциал огромен, но полностью раскроется он только после окончания СВО. Военные машины с «мангалами» от дронов напоминают об актуальных событиях.

У каждого посещенного на побережье места есть свои плюсы, которые можно использовать в будушем. Например, это Арабатская стрелка. По словам Андриенко, она манит ракушечными пляжами и лечебными источниками, но людей здесь пока мало. Местные сдают жилье за 250 рублей в сутки и признаются, что иначе не смогут, пока не будет гарантии безопасности.

Бердянск в это время живет полной жизнью: кафе, аттракционы, новый филиал «Артека». Центральный рынок ломится от свежей рыбы – бычок, пеленгас, креветки. Цены на жилье начинаются от 1500 рублей, но надписи пока на украинском языке.

Мариуполь также удивил журналистку. Два года назад здесь были руины, а теперь новостройки, чистые пляжи и даже экотропы.

Таким образом, по мнению спецкора, ехать на Азовское море можно, но лишь с оглядкой на обстановку. Пока это отдых для тех, кто ценит уединение и готов мириться с отсутствием инфраструктуры.

Ранее были названы самые популярные страны для отдыха у россиян в 2025 году.