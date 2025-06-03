Названы самые популярные страны для отдыха у россиян в 2025 году

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали про популярность экзотических маршрутов в 2025 году. Вице-президент организации Артур Мурадян отмечает, что спрос на зарубежные поездки вырос на 25%, хотя ожидалось лишь 15%, передает KP.RU.

Сообщается, что этим летом за границу отправится рекордное количество россиян — 6,4 миллиона человек. Среди них больше всего выбрали Вьетнам. Это стало главным открытием сезона — поток туристов увеличился в 2,5 раза благодаря новым прямым рейсам.

Китай и Египет также демонстрируют рост интереса на 25%, причем последний впервые стал массовым направлением для летнего отдыха.

Неожиданный всплеск интереса, по данным АТОР, зафиксирован к африканским странам: ЮАР, Кения и Танзания привлекают россиян сафари и пляжами Индийского океана.

Как пояснили в турорганизации, у россиян стал появляться тренд: «хочу туда, где никто не был». Это объясняет популярность Саудовской Аравии, Ирана с древними памятниками, а также Малайзии и Филиппин.

Также не теряют популярность более распространенные у россиян направления. Это Каспийское море в Азербайджане и Казахстане, горные курорты Грузии и Узбекистана.

Ранее были названы пять деревянных изб и теремов для летнего отдыха в Подмосковье.