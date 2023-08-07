Морепродукты будут хранить на новом складе в Люберцах

В деревне Торбеево под Люберцами возвели склад, где будут храниться промышленные непроизводственные товары. Здание сегодня осмотрели сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт», сообщает областной Главгосстройнадзор.

Застройщик ООО «АВАНГАРД» по итогам осмотра получил положительное заключение о соответствии объекта требованиям. Одновременно на объекте смогут присутствовать 45 человек. Здесь планируют установит морозильные камеры для хранения морепродуктов. В надзорном ведомстве уточнили, что данный склад станет крупнейшим в Люберцах для хранения такой пищевой продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что около 40% обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.