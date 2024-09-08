Моргенштерну* грозит срок за неисполнение обязанностей иноагента

Алишер Моргенштерн* (внесен в реестр иноагентов) не ставит маркировку о статусе иноагента в своем Telegram-канале и в видео на YouTube-канале, за что его уже не раз штрафовали.

Теперь в отношении рэпера заведено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «РИА Новости».

Отказ от маркировки о статусе иногента грозит Моргенштерну* лишением свободы.

Уголовное дело в отношении рэпера возбуждено по ч.2 ст. 330.1 УК РФ.

Минимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб., а максимальное — лишение свободы на срок до двух лет.

Возбудить уголовное дело потребовала прокуратура. Ведомство пояснило, что за года Моргенштерн* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но, несмотря на это, все равно отказывался маркировать посты в социальных сетях.

Ранее сообщалось о том, что Моргенштерн* извинился за «голую вечеринку» с Ивлеевой.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом