Моргенштерну* грозит срок за неисполнение обязанностей иноагента
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Рэпера Моргенштерна привлекут к уголовной ответственности.
Алишер Моргенштерн* (внесен в реестр иноагентов) не ставит маркировку о статусе иноагента в своем Telegram-канале и в видео на YouTube-канале, за что его уже не раз штрафовали.
Теперь в отношении рэпера заведено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента.
Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «РИА Новости».
Отказ от маркировки о статусе иногента грозит Моргенштерну* лишением свободы.
Уголовное дело в отношении рэпера возбуждено по ч.2 ст. 330.1 УК РФ.
Минимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тыс. руб., а максимальное — лишение свободы на срок до двух лет.
Возбудить уголовное дело потребовала прокуратура. Ведомство пояснило, что за года Моргенштерн* дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но, несмотря на это, все равно отказывался маркировать посты в социальных сетях.
Ранее сообщалось о том, что Моргенштерн* извинился за «голую вечеринку» с Ивлеевой.
*Минюстом РФ признан иностранным агентом