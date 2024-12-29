Моряк-подводник и испытатель глубоководных аппаратов Виктор Терехов скончался в Петербурге

На 79-м году жизни скончался Виктор Терехов, Герой России и офицер-подводник в отставке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Губернатор Александр Беглов выразил самые искренние соболезнование родным и близким ушедшего моряка. Он отметил, что всю свою жизнь Терехов посвятил служению Родине.

«Талантливый командир, он нес службу на боевых кораблях в дальних походах, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов, занимался подготовкой специалистов по обслуживанию морской техники», — указал он.

Во времена Советского Союза Терехов служил на атомных подводных лодках. Затем он перевелся в специальную воинскую часть, которая занималась испытаниями глубоководных аппаратов. Он как сам испытывал их, так и готовил для этого кадры. В 1993 году ему было присвоено звание Героя России. Последние 24 года он пребывал в запасе, при этом трудился в НИИ «Электроточприбор».

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