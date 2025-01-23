Моряк раскрыл маршрут «Волгонефти-212» и подробности крушения танкера

Механик «Волгонефти-212» в беседе с «РБК Пермь» рассказал подробности ЧП, отметив, что танкер в момент крушения в Керченском проливе разломилось на две части примерно за десять минут.

Танкер проследовал из Ростова-на-Дону в Азовское море 17 ноября. На якорь встало на следующий день и прошло пограничный досмотр. По словам механика судна, было получено официальное разрешение на следование в южную часть Керченского пролива. В планах было достичь намеченной точки прибытия и выгрузить мазут на судно-накопитель.

Танкер включили в график движения по Керченскому проливу, а позже он вновь встал на якорь по требованию СУДС морского порта «Кавказ». Нужно было дождаться своей очереди. Однако процесс затянулся. По словам собеседника РБК, танкер стоял до 12 декабря. Через два дня было штормовое предупреждения в связи с чем судно пришло в движение. Планировалось добраться до мыса Такиль в Крыму и укрыться там. Однако локация уже была занята слишком большим количество судов и разрешение не дали. В итоге скрыться от шторма танкеру не удалось.

«Примерно в 8:30 я доложил о том, что все судовые помещения проверены, загерметизированы, протечек не обнаружено, двери закрыты и задраены по-штормовому. Спустя примерно десять минут — в 8:40 — судно переломилось на две части в районе грузовых танков № 5 и № 6», — рассказал механик, вспоминая злополучное 15 декабря.

Экипаж «Волгонефть-212» подал сигнал бедствия, объявили тревогу на фоне усиливающегося шторма. Кормовую часть пытались увести мелководный участок, но противостояние волн было слишком сильным. В итоге грузовой танкер разломился пополам, причем за 10 минут.

Механик отметил, что ЧП произошло, по его версии, из-за резкого ухудшения погоды, которая не соответствовала изначальному прогнозу. Также судно не справилось волновой нагрузкой и попало в беду из-за неправильной организации выхода в район выгрузки. По словам собеседника, моряки действовали безошибочно в соответствии с рабочими инструкциями безопасности.

Напомним, в Черном море затонули «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Из них в ходе ЧП и перелома вытекло огромное количество мазута, что привело к экологической проблеме в Краснодарском крае и на полуострове Крым. Последствия устраняют волонтеры и специалисты.

Ранее стало известно, что затонувший в Черном море танкер утилизируют на месте крушения.