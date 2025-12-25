«Мороз -35 градусов»: в Челябинске отменили занятия у младших школьников

В Челябинске из-за аномально низких температур частично отменили занятия в общеобразовательных школах. Соответствующее решение было принято городским Комитетом по делам образования 25 декабря, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Согласно распоряжению, от занятий освобождаются все ученики 1-4 классов, независимо от смены обучения. Таким образом, младшеклассники как первой, так и второй смены останутся дома.

Причиной для принятия таких мер послужили сильные морозы, установившиеся в регионе. По данным синоптиков, температура воздуха в Челябинской области в течение дня опускается до отметки минус 35 градусов по Цельсию.

В связи со сложными погодными условиями власти также обратились к водителям с рекомендацией воздержаться от поездок на личном транспорте по междугородним трассам без крайней на то необходимости.

Ранее сообщалось, что в Омске ищут школьницу, не вернувшуюся домой с тренировки в 30-градусный мороз.