Мороз до трех градусов и снег ожидаются в Московском регионе в пятницу

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде снега и мокрого снега.

Температура воздуха в Подмосковье составит от минус трех до нуля градусов, в Москве — от минус двух до нуля градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет восточного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать девять миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром в аэропортах столичного региона из-за снегопада задержали около тридцати пяти рейсов.