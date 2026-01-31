Мороз и гололедица: прогноз погоды в Москве и области на 31 января

Морозная и скользкая погода сохранится в Московском регионе в субботу, 31 января. Существенных осадков не ожидается, однако в отдельных районах пройдет небольшой снег, предупреждают синоптики Гидрометцентра.

В Подмосковье днем температура воздуха составит от –17 до –12 градусов. Ночью морозы усилятся — столбики термометров могут опуститься до –25. Местами прогнозируется гололедица.

В Москве в дневные часы ожидается –14…–12 градусов, ночью похолодает до –22. Ветер будет северного и западного направлений со скоростью 6–12 м/с. Атмосферное давление останется повышенным — 752–753 мм рт. ст.

