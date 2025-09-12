Российский боец с позывным Челентано, получивший известность после героической обороны укрепрайона в течение восьми дней, будучи тяжело раненым, поделился с RT оценкой текущей ситуации на фронте.

В эксклюзивном интервью канала ветеран заявил о серьезных проблемах ВСУ с вооружением, обеспечением и личным составом. По словам военного, с наступлением холодов положение украинской армии значительно ухудшится.

«Мороз — это наш союзник. До февраля они, может, еще как-то и продержатся, но врагу придется кардинально решать вопрос, чтобы остановить нас и договариваться», — отметил боец.

Ветеран обратил внимание на критическую нехватку обученных кадров в рядах противника. На передовой осталось мало профессиональных военных, их место заняли пожилые резервисты и недостаточно подготовленные новобранцы. Иностранные наемники, по его данным, практически перестали поступать на службу.

Челентано отметил, что ВСУ делают ставку на современные технологии и вооружение, поставленные западными странами. Однако, по его мнению, техническое превосходство не компенсирует недостаток морального духа.

Ранее сообщалось, что жену пропавшего без вести бойца СВО обвинили в присвоении 2 млн рублей.