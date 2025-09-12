Сестра бойца СВО потребовала наказания для его жены за кражу

Супругу участника специальной военной операции (СВО) уличили в неправомерном удержании двух миллионов рублей, сообщил портал 29.ru.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась родственница солдата, требуя привлечь гражданку к ответу. Женщина, проживавшая с бойцом, не опровергает факт нахождения средств у нее, но объясняет это компенсацией за трехлетний период совместного проживания.

«Из этих трех лет он работал три месяца официально. Все. Я его содержала, кормила», — заявила сожительница военнослужащего.

На текущий момент, с 17 августа, боец числится в списке пропавших без вести.

