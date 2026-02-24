Мороз по колено: закаленный доброволец в шортах спас Солнечногорск от снежного плена

В Солнечногорске Подмосковья настоящим героем дня стал мужчина, решивший бросить вызов стихии в весьма необычном обмундировании. Как сообщает REGIONS , жители города выражают искреннюю благодарность незнакомцу, который в одиночку расчистил пешеходные дорожки у многоэтажек, несмотря на суровые февральские холода. Особое внимание очевидцев привлек гардероб добровольного помощника: борец со снегом вышел на работу в шапке и теплой куртке, но при этом в коротких летних шортах. Столь контрастный образ не помешал ему выполнить внушительный объем работ, который оказался не под силу коммунальным службам.

Трудовой марафон начался у подъездов дома № 125 по улице Красной, где мужчина тщательно освободил от ледяного панциря ступеньки и придомовую территорию. Не остановившись на достигнутом, закаленный энтузиаст направился вдоль Ленинградского шоссе. Его целью стала тропинка, ведущая к остановке общественного транспорта, по которой ежедневно проходят сотни людей. Благодаря усилиям «горячего незнакомца», заваленный путь превратился в комфортную дорогу для пешеходов. Видео с места событий мгновенно разлетелось по местным пабликам, вызвав шквал одобрительных отзывов.

Один из свидетелей трудового подвига лаконично выразил общее мнение в социальных сетях.

«Данному мужчине хочется от души выразить респект», — написал очевидец в социальных сетях.

К словам благодарности поспешили присоединиться и другие горожане, оценившие не только физическую мощь, но и искреннюю заботу активиста о соседях. Жительница Солнечногорска Галина С. призналась, что очень благодарна этому молодому закаленному человеку в шортах за помощь и заботу о простых людях. Вдохновленные примером необычного волонтера, пользователи сети начали предлагать свои инициативы по благоустройству дворов, посчитав, что такой «заряд бодрости» — лучший стимул выйти на улицу с лопатой.

Ранее сообщалось, что в Балашихе на парковке нашли жуткое «захоронение» с крестом.