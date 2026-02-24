Забил место навечно: в Балашихе на парковке нашли жуткое «захоронение» с крестом

Жители дома на улице Кольцевой в Балашихе столкнулись с пугающим зрелищем: на парковке прямо под окнами вырос снежный холм, увенчанный деревянным крестом. Как пишет REGIONS , вид импровизированной могилы посреди жилого квартала вызвал волну обсуждений в социальных сетях и нешуточный стресс у случайных прохожих.

Несмотря на пугающий вид, при детальном рассмотрении выяснилось, что под слоем снега покоится не человек, а автомобиль, чей владелец решил таким радикальным способом защитить свое имущество от снегоуборочной техники. По словам одной из жительниц дома, после первого шока люди поняли, что это всего лишь своеобразное сообщение для коммунальщиков о «сюрпризе» внутри сугроба. Очевидица отметила, что как верующий человек испытала дискомфорт, но признала: злого умысла у водителя, скорее всего, не было — он просто пометил место стоянки до весны.

Соседи, впрочем, энтузиазма не разделяют. Гигантская заснеженная инсталляция мешает проезду и работе тракторов, а провокационный дизайн вызывает этические вопросы.

Юрист Гульназ Измайлова пояснила, что, хотя прямой обязанности чистить снег вокруг личного авто у граждан нет, подобные конструкции могут обернуться штрафами.

«Если сугроб мешает снегоуборочной технике, машину могут признать препятствием, и УК не будет нести ответственности за возможные повреждения. Длительная стоянка транспорта, может быть расценена как нарушение правил благоустройства, если автомобиль создает препятствия», — рассказала Измайлова REGIONS.

Кроме того, длительная стоянка в таком виде может быть расценена как нарушение правил благоустройства. Специалисты рекомендуют владельцу машины отказаться от кладбищенской эстетики и привести место парковки в надлежащий вид, пока дело не дошло до принудительной эвакуации или санкций со стороны надзорных органов.

