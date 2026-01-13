Администрация Сургута через свой Telegram-канал официально объявила об отмене занятий для всех школьников первой смены 13 января 2026 года. Причиной стало резкое понижение температуры воздуха до экстремальных значений. Решение касается учащихся 1–11 классов муниципальных школ, пишет Царьград .

Параллельно на противоположном конце России, на Камчатке, власти ввели ограничения из-за мощного циклона. Была полностью приостановлена работа авиационного и междугородного автобусного сообщения. Государственные учреждения перешли на дистанционный формат работы, а занятия во всех учебных заведениях также отменены.

Таким образом, суровые погодные условия одновременно нарушили привычный ритм жизни в двух удаленных друг от друга регионах России, вынудив местные власти принять аналогичные меры по обеспечению безопасности населения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области прогнозируют аномальное похолодание до минус 40 градусов.