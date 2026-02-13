«Мороз, техника и человеческий фактор»: почему в Москвы и Московской области задержались электрички

На Московских центральных диаметрах (МЦД) 13 февраля и пригородных направлениях произошли массовые задержки и отмены поездов, сообщил «Коммерсантъ». Пассажиры столкнулись с опозданиями на станции «Щербинка», а в районе «Тушино» случился обрыв проводов.

Технические неполадки и вынужденные остановки зафиксировали на Ярославском и Казанском направлениях, а также на МЦД-3 и МЦД-4.

Это не первый транспортный сбой за последние недели. Ранее движение было нарушено из‑за сильных морозов, а на МЦД-4 до весны отменили несколько поездов из‑за ремонтных работ.

В начале февраля на платформах даже выдавали специальные справки о задержках, чтобы пассажиры могли оправдаться перед работодателями.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты работают без отмен рейсов несмотря на снегопад.