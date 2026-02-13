Московские аэропорты работают без отмен рейсов несмотря на снегопад

В аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — не отмечено отмен рейсов, связанных с погодными условиями. По информации Росавиации, к середине дня задержки более чем на два часа зафиксированы только у пяти вылетов.

В ведомстве сообщили, что на фоне снегопада в столице и области, а также неблагоприятного прогноза на ближайшие дни Минтранс, Росавиация и администрации аэропортов усилили координацию действий для сохранения стабильной работы воздушного транспорта. По состоянию на 15:00 все четыре аэропорта функционируют в обычном режиме, отмен по причине погоды нет, перенаправления самолетов на запасные аэродромы не потребовались. Также отмечается, что выдача багажа проходит без затруднений, обстановка в терминалах остается спокойной.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее ухудшение метеоусловий может повлиять на расписание — не исключаются точечные переносы времени вылета и прилета, а также отдельные отмены рейсов.

В Росавиации объяснили, что возможные изменения графика связаны с необходимостью дополнительной очистки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и перронов, а также с обработкой воздушных судов противообледенительными составами. При этом приоритетом для всех служб остается безопасность полетов.

Сообщается, что для более быстрого обслуживания пассажиров и самолетов аэропорты готовы задействовать дополнительный персонал и перейти на усиленный режим работы. В случае осложнения погодной обстановки система организации воздушного движения будет оперативно корректировать потоки рейсов.

